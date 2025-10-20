Eine Lebensretterin verliert bei einem Wohnhausbrand selbst alles, ein Mann wird bei einem Streit an der Magistrale schwer verletzt, der HFC trifft Jonas Nietfeld wieder, gewinnt aber nicht: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 20. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 20. Oktober 2025: Eine Retterin verliert alles +++ HFC gewinnt nicht gegen Nietfeld +++ Brutaler Streit an Magistrale

6.25 Uhr – Das Drama beim Brand in der Cansteinstraße

Vor gut einer Woche, am Freitag vor den Herbstferien, hat es in einem Wohnhaus in der Cansteinstraße in Halle gebrannt.

Das zeigt ein Blick in eine der völlig zerstörten Wohnungen. (Foto: Oliver Pohl)

Was sich dort abgespielt hat, war dramatisch: Eine Hallenserin wurde zur Lebensretterin wurde, verlor selbst aber alles.

6.13 Uhr – HFC holt nur ein Remis gegen Altglienicke

Der Hallesche FC hat beim Wiedersehen mit Ex-Kapitän Jonas Nietfeld einen weiteren wichtigen Sieg in der Fußball-Regionalliga verpasst.

Plötzlich in Blau: Das Wiedersehen mit Ex-Kapitän Jonas Nietfeld (vorne) endete für den HFC mit einem Remis. (Foto: Imago/Matthias Koch)

Für die Mannschaft von Trainer Robert Schröder reichte es am Samstag bei der VSG Altglienicke in Fürstenwalde vor 914 Zuschauern nur zu einem 1:1 (0:0):

Traumtor verhindert HFC-Sieg beim Wiedersehen mit Nietfeld

Um den HFC und aktuelle Lage dreht sich auch die aktuelle Folge 30 unseres des Podcasts „Chemie kennt keine Liga“. Sie heißt dieses Mal: Hat der HFC die September-Krise überwunden? Top-Spiele voraus!

5.58 Uhr – Person bei Streit an der Magistrale schwer verletzt

In Halle-Neustadt kam es am Samstagabend zu einer brutalen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Großeinsatz der Polizei in Halle: Im Bankers Club wurde in der Nacht zu Sonntag Pfefferspray versprüht. (Foto: Marvin Matzulla)

Was bisher bekannt ist: Brutale Auseinandersetzung in Halle-Neustadt.

