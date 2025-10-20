Ein 31-Jähriger wollte am Bahnhof in Haller eine Familie helfen und benutzt die Nottüröffnung des Zuges. Seine gute Tat zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

Ein Mann stoppte in Halle eine Regionalbahn, um einer Familie zu helfen.

Halle (Saale). - Am Sonntagnachmittag bekam ein 31-Jähriger am Bahnhof in Halle eine Strafanzeige, weil er eine Familie geholfen hat, wie die Polizei meldet.

Der Mann war bereits in der anfahrenden Bahn, als er mitbekam, dass eine mehrköpfige Familie beim Einsteigen in den Zug getrennt wurde. Kurzerhand habe er die Nottüröffnung betätigt.

Trotz seiner gut gemeinten Handlung bekam der 31-Jährige eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen. Die Bahn verspätete sich durch die Bremsung um 27 Minuten.