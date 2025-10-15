Das DRK in Halle schließt seine Kleiderkammer - wegen zu vieler Klamotten. In Petersberg erhebt die AfD Anschuldigungen gegen einen Bürgermeisterkandidaten, nur wenige Tage vor der Wahl: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 15. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 15. Oktober 2025: DRK-Kleiderkammer schließt wegen zu vieler Klamotten +++ Streit um Bürgermeisterwahl in Petersberg

Das ist am Mittwoch neu in Halle:

9.34 Uhr – Knatsch um Wahl in Petersberg - Kandidat kontert Vorwurf der AfD

Daniel Zwick weist die Vorwürfe der AfD zurück. (Foto: Luisa König)

Ist die Bürgermeister-Wahl in der Saalekreis-Gemeinde Petersberg in Gefahr? Dem Kandidaten Daniel Zwick (parteilos) wird vorgeworfen, eine nicht zutreffende berufliche Bezeichnung in seiner Bewerbung angegeben zu haben – das behauptet zumindest die AfD.

Zwick, der dem Gemeinderat von Petersberg angehört, hatte bei der Angabe des Berufs die Formulierung „Leitender Angestellter“ benutzt. So steht es auch auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl, die am 19. Oktober stattfindet.

Wie reagiert Zwick auf den Vorwurf? Kandidat Daniel Zwick kontert Vorwurf der AfD

9.28 Uhr – Zu viele Klamotten: DRK Kleiderkammer in Halles Südstadt schließt

Christa Föhrig engagiert sich seit 17 Jahren in der DRK Kleiderkammer. (Foto: Thisbe Westermann)

Was bei einer Kleiderkammer zunächst absurd klingt, trifft auf den Laden in der Südstadt Halles scheinbar zu. Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen.

Die letzten Termine für dieses Jahr hat Christa Föhrig schon vergeben. Genauer müsste man sagen, die letztmöglichen Termine überhaupt. Denn die DRK Kleiderkammer schließt bald.

Eine neue Lokalität wird es nicht geben. Aus wirtschaftlichen Gründen sah sich der DRK-Kreisverband Halle-Saalkreis-Mansfelder Land gezwungen, das Konzept zum Jahresende gänzlich aufzugeben.

Was jetzt mit der Kleidung passieren soll: DRK Kleiderkammer in Halles Südstadt schließt

