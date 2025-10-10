Christoph Werner leitet seit 30 Jahren Halles preisgekröntes Puppentheater, jetzt ist er Krimi-Autor und beim Mitteldeutschen Marathon viele hundert Menschen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 13. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 13. Oktober 2025: Theater-Chef wird Krimi-Autor, Marathon begeistert Hunderte

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was passiert heute am Montag, 13. Oktober, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?

Im Liveticker der Lokalredaktion Halle erfahren Sie den ganzen Tag über alles Wichtige aus Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.

Eine ganze Stadt auf einen Wisch

Was war Freitag? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 10. Oktober. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle.

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.

Das ist am Montag neu in Halle:

9.15 Uhr – Mitteldeutscher Marathon 2025: Rund 500 Läufer wagen den Spurt von Leipzig nach Halle

Zum zweiten Mal fand der Hallianz-Maskottchenlauf als Bestandteil des Mitteldeutschen Marathons statt. (Foto: Isabell Sparfeld)

Der 22. Mitteldeutsche Marathon von Leipzig nach Halle hat strahlende Sieger und ein überraschendes Debüt hervorgebracht. Ungefähr 500 Teilnehmende hatten sich zum Marathon von Leipzig nach Halle angemeldet, um die die 42,195 Kilometer zurückzulegen.

Mehr als 1.200 Voranmeldungen hat zudem es für den Händellauf-Halbmarathon gegeben.

Redakteurin Isabell Sparfeld schreibt über die Strapazen der Läufer und warum ein junger Hallenser dabei für ein wichtiges Anliegen kämpfte.

Alles in unserem Rückblick zum Mitteldeutschen Marathon 2025

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

9.03 Uhr – Tote an der Saale: Halles Puppentheater-Chef ist jetzt auch Krimi-Autor

Christoph Werner leitet seit 30 Jahren Halles preisgekröntes Puppentheater. Nach mehreren Büchern hat der Intendant und Regisseur nun seinen ersten Kriminalroman geschrieben.

Schon der Titel - „Die Toten am Saalestrand“ - lässt ahnen, dass zumindest die hallesche Leserschaft die Schauplätze der Handlung kennt und wiedererkennt.

„Die Toten vom Saalestrand“: Puppentheater-Chef Christoph Werner hat seinen ersten Halle-Krimi geschrieben. Wie der Titel schon ahnen lässt, spielt die Story an mehreren bekannten Orten der Saalestadt - auch am Pfälzer Ufer (Foto). (Foto: Steffen Schellhorn)

Wieviel Halle darin vorkommt und wann der vielbeschäftigte Intendant Zeit zum Schreiben findet.

Puppentheater-Chef Christoph Werner hat seinen ersten Halle-Krimi geschrieben

Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.

Lesen Sie heute von Dirk Skrzypczak: Die Narben des 9. Oktober in Halle - und Hoffnung für eine Industriebrache

Newsletter & Podcast

Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt

Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören

Archiv – die letzten drei Werktage

Halles Tag im Überblick

Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.