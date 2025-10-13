Er parkte an der Talstraße und wurde dort zum Ziel einer Attacke: der Fraktionsbus der Linken. Die Täter rissen beide Außenspiegel ab. Warum es wohl ein gezielter Angriff war.

Halle (Saale)/MZ - Der Fraktionsbus der Linken in Sachsen-Anhalt ist in Halle offenbar gezielt attackiert worden. Unbekannte rissen am Wochenende beide Außenspiegel ab und warfen sie weg. Der Wagen parkte in der Talstraße.

„Wir haben Anzeige erstattet. Mit dem Bus sind wir im Land unterwegs, um mobile Sprechstunden abzuhalten“, sagte Oliver Wiebe, stellvertretender Geschäftsführer der Landtagsfraktion. In Halle hatte der Bildungsexperte der Linken, Thomas Lippmann, den Bus gefahren.

Der Bus wurde offenbar gezielt attackiert. (Foto: Linke)

Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund nicht aus. „Die Spiegel wurden mit Gewalt entfernt. Sie wurden im Umfeld gefunden. Außerdem waren andere Fahrzeuge, die dort parkten, nicht betroffen“, sagte Michael Ripke, Sprecher der Polizeiinspektion Halle, der MZ.

Insofern könne man davon ausgehen, dass der mit Linken-Werbung bedruckte VW Bus gezielt angegriffen worden ist. Den Schaden beziffert die Polizei mit 600 Euro.