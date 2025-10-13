Premiere am Weißenfelser Bahnhof Besonderes „Taxi“ aus DDR-Zeiten fährt auch ohne Ferkel vollbeladen in Weißenfels aus und ein
Die Weißenfelser Eisenbahnfreunde haben eine Sonderfahrt organisiert, die viele Fahrgäste angezogen hat. Wohin es ging und was den Teilnehmern daran gefällt.
13.10.2025, 18:00
Weissenfels/MZ. - Volles Haus, ober besser voller Zug, hieß es am Sonntag gleich zweimal am Weißenfelser Bahnhof. Der Eisenbahnfreunde-Verein aus der Saalestadt hatte in Zusammenarbeit mit den Leipziger Unternehmen „Gleisglück“ und „Dampf KulTour“ zwei Sonderfahrten auf die Beine, Pardon, Gleise gestellt, die beide mit jeweils 80 Fahrgästen ausgebucht waren. „Wir haben mit dem Ferkeltaxi offene Türen eingerannt“, sagt Philipp Hoffmann erfreut, der mit seinen gerade einmal 24 Jahren Geschäftsführer von Gleisglück ist.