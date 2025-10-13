Die Weißenfelser Eisenbahnfreunde haben eine Sonderfahrt organisiert, die viele Fahrgäste angezogen hat. Wohin es ging und was den Teilnehmern daran gefällt.

Besonderes „Taxi“ aus DDR-Zeiten fährt auch ohne Ferkel vollbeladen in Weißenfels aus und ein

Die Langendorfer Steve, Karoline und Tochter Johanna Franke haben am Sonntag an der Sonderfahrt des "Ferkeltaxis" teilgenommen, die ihnen große Freude bereitet habe.

Weissenfels/MZ. - Volles Haus, ober besser voller Zug, hieß es am Sonntag gleich zweimal am Weißenfelser Bahnhof. Der Eisenbahnfreunde-Verein aus der Saalestadt hatte in Zusammenarbeit mit den Leipziger Unternehmen „Gleisglück“ und „Dampf KulTour“ zwei Sonderfahrten auf die Beine, Pardon, Gleise gestellt, die beide mit jeweils 80 Fahrgästen ausgebucht waren. „Wir haben mit dem Ferkeltaxi offene Türen eingerannt“, sagt Philipp Hoffmann erfreut, der mit seinen gerade einmal 24 Jahren Geschäftsführer von Gleisglück ist.