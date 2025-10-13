Ehrenamt niedergelegt „Du warst uns ein Vorbild“ - CDU-Mann Dietmar Krause im Gemeinderat des Osternienburger Landes verabschiedet
Den jahrelangen Einsatz des langjährigen Mitgliedes und ehemaligen Vorsitzenden des Gemeinderates, Dietmar Krause, würdigen der Gemeinderat und die Verwaltung des Osternienburger Landes.
13.10.2025, 18:00
Drosa/Osternienburg/MZ. - Der Gemeinderat und die Verwaltung des Osternienburger Landes haben Dietmar Krause (CDU) verabschiedet. Der ehemalige Vorsitzende des Gremiums hat vor einigen Monaten verkündet, dass er aus persönlichen Gründen alle ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgibt.