Den jahrelangen Einsatz des langjährigen Mitgliedes und ehemaligen Vorsitzenden des Gemeinderates, Dietmar Krause, würdigen der Gemeinderat und die Verwaltung des Osternienburger Landes.

„Du warst uns ein Vorbild“ - CDU-Mann Dietmar Krause im Gemeinderat des Osternienburger Landes verabschiedet

Thomas Bösener (li.) übernimmt den Vorsitz des Gemeinderates und dankte Dietmar Krause für dessen Arbeit. Auch Bürgermeister Torsten Lorenz (re.) würdigte den jahrelangen Einsatz des CDU-Mannes für die Gemeinde.

Drosa/Osternienburg/MZ. - Der Gemeinderat und die Verwaltung des Osternienburger Landes haben Dietmar Krause (CDU) verabschiedet. Der ehemalige Vorsitzende des Gremiums hat vor einigen Monaten verkündet, dass er aus persönlichen Gründen alle ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgibt.