Die schwere Erkrankung seiner Frau veranlasst den bekannten CDU-Mann Dietmar Krause aus Zabitz dazu, alle seine Ehrenämter niederzulegen. Wie es ihm mit dieser Entscheidung geht.

„Das bin ich ihr schuldig“: Wie es Dietmar Krause mit seiner Entscheidung geht, alle Ehrenämter niederzulegen

Auf Gespräche mit Bürgern hat Dietmar Krause immer besonders großen Wert gelegt.

Zabitz/MZ. - So abrupt hatte sich Dietmar Krause seinen Abschied vom Ehrenamt nicht vorgestellt. Als der CDU-Politiker erklärt hat, alle ehrenamtlichen Tätigkeiten aufzugeben, waren viele langjährige Weggefährten überrascht. Einige regelrecht geschockt.