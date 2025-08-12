weather sonnig
  4. Bekannter CDU-Mann aus Zabitz: „Das bin ich ihr schuldig“: Wie es Dietmar Krause mit seiner Entscheidung geht, alle Ehrenämter niederzulegen

Die schwere Erkrankung seiner Frau veranlasst den bekannten CDU-Mann Dietmar Krause aus Zabitz dazu, alle seine Ehrenämter niederzulegen. Wie es ihm mit dieser Entscheidung geht.

Von Stefanie Greiner 12.08.2025, 14:00
Auf Gespräche mit Bürgern hat Dietmar Krause immer besonders großen Wert gelegt. (Foto: Ute Nicklisch)

Zabitz/MZ. - So abrupt hatte sich Dietmar Krause seinen Abschied vom Ehrenamt nicht vorgestellt. Als der CDU-Politiker erklärt hat, alle ehrenamtlichen Tätigkeiten aufzugeben, waren viele langjährige Weggefährten überrascht. Einige regelrecht geschockt.