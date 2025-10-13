In der Ausstellung Stadt-Land-Fluss zeigt Kathrin Kimmel Malereien von Orten und Situationen die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind.

Kathrin Kimmel hat in der Fachbibliothek „Umwelt“ im Dessauer Umweltbundesamt eine Ausstellung gestaltet. „Stadt – Land – Fluss“ ist bis Ende November zu sehen.

Dessau/MZ. - Ein sanft gelbliches Licht legt sich über ein Bild mit einem tiefblau leuchtenden See. Dahinter grün-gelbe Baumkronen, die in den Himmel ragen. Es ist der Schillerpark in Dessau – gemalt als Auftragsarbeit für ein Paar, das sich dort verlobt hat. Daneben große und kleine Bilder, manche hinter Glas, andere einfach an die Wand gehängt. Aquarelle, Ölgemälde, Zeichnungen und Pastelle – überall leuchten Farben entgegen. Auf den Werken sind Flüsse, Seen, Städte, Dörfer und Landschaften zu sehen. Das ist die Ausstellung „Stadt – Land – Fluss“ von Kathrin Kimmel, welche seit dem 9. Oktober und bis zum 28. November in der Fachbibliothek des Umweltbundesamtes zu sehen ist.