  4. Initiator von „Rock around Barock“: Wie ein Coswiger in sieben Bands gleichzeitig spielt

Bastian Loran lässt Coswig erklingen. Warum Musik für ihn weit mehr ist als ein Hobby.

Von Anastasiia Hlushchenko 13.10.2025, 18:00
Im Herzen von Coswig: Bastian Loran an der Kirche St. Nicolai
Im Herzen von Coswig: Bastian Loran an der Kirche St. Nicolai Foto: Anastasiia Hlushchenko

Coswig/MZ. - „Musik verbindet. Egal welche.“ So beschreibt Bastian Loran seine Leidenschaft, die sein Leben prägt. Geboren in Wittenberg, lebt der 52-Jährige heute in Wörpen, einem Ortsteil der Stadt Coswig. Für ihn ist Musik mehr als ein Hobby – sie ist Begegnung, Gemeinschaft, Ausdruck von Lebensfreude und sein ständiger Begleiter.