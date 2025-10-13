Bastian Loran lässt Coswig erklingen. Warum Musik für ihn weit mehr ist als ein Hobby.

Wie ein Coswiger in sieben Bands gleichzeitig spielt

Im Herzen von Coswig: Bastian Loran an der Kirche St. Nicolai

Coswig/MZ. - „Musik verbindet. Egal welche.“ So beschreibt Bastian Loran seine Leidenschaft, die sein Leben prägt. Geboren in Wittenberg, lebt der 52-Jährige heute in Wörpen, einem Ortsteil der Stadt Coswig. Für ihn ist Musik mehr als ein Hobby – sie ist Begegnung, Gemeinschaft, Ausdruck von Lebensfreude und sein ständiger Begleiter.