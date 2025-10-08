Die IHK zeichnet Forschergeist in Kita, Hort und Grundschule aus, ein Stück erinnert am Jahrestag an den 9. Oktober vor sechs Jahren, vor Gericht geht es um einen Angeklagten und eine Retterin: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 8. Oktober 2025: Kleine Forscher, Terror als Theater, brutale Tat vor Gericht

Das ist am Mittwoch neu in Halle:

7.15 Uhr – Pianistin Ragna Schirmer spielt in Halle

Nein, das will sie gleich klarstellen: „Die Konzerte in der halleschen Händel-Halle am 12. und 13. Oktober sind nicht mein Abschied von der Stadt!“

Von Sachsen-Anhalt in die Schweiz und immer wieder gern zurück: Ragna Schirmer ist eine Konzertpianistin und erfolgreiche Klavierpädagogin. (Foto: Maike Helbig)

Die Pianistin Ragna Schirmer hat ihre Professur an der Zürcher Hochschule der Künste angetreten – aber sie bleibt Halle verbunden. Dieser Tage gastiert sie noch mal in der Händel-Halle.

Pianistin Ragna Schirmer Mit Musik im Herzen

6.51 Uhr – Polizei sucht Zeugen nach Chemie-Derby

Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel zwischen dem Halleschen FC und BSG Chemie Leipzig am 12. September sucht die Polizei nach Personen, die im Umfeld des Leuna-Chemie-Stadions Bild- oder Videoaufnahmen von möglichen strafbaren Handlungen gefertigt haben.

Die Ausschreitungen nach dem Derby des HFC gegen die BSG Chemie Leipzig beschäftigen auch die Polizei. (Foto: IMAGO/Picture Poin)

Es werden auch Zeugen gesucht, die weitere Angaben zu den Ereignissen rund um das Fußballspiel machen können. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.

Um den HFC in der Krise: Ist der Schröder-Effekt bereits verpufft? dreht sich unsere immer noch aktuelle Folge 29 des Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“.

6.29 Uhr – IHK fördert die, die junge Forscher fordern

Experimentierfreude zahlt sich aus: 18 Kindertagesstätten, drei Horte und zwei Grundschulen aus dem Süden Sachsen-Anhalts wurden am Dienstag für ihr besonderes Engagement im Bereich der MINT-Bildung ausgezeichnet.

18 Kindertagesstätten, drei Horte und zwei Grundschulen aus dem Süden Sachsen-Anhalts wurden von der IHK geehrt. (Foto: IHK Halle-Dessau / Uwe Köhn)

Aus Halle waren unter den Ausgezeichneten die Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt, der Hort „Albrecht Dürer“ sowie die Kindertagesstätte „Dorothea Erxleben“.

Verleihung in Halle: IHK: Forschergeist von 23 Einrichtungen ausgezeichnet

6.18 Uhr – Ein Theaterstück zum Anschlag am Jahrestag

Am Neuen Theater in Halle gibt es eine neue Reihe, die sich mit Gegenwartsthemen befasst: Erinnern ist Heimat. Im ersten Teil hat Regisseurin Carolin Millner ein choreographiertes Schauspiel zum Anschlag vom 9. Oktober 2019 entwickelt.

Die bekannte Dokumentar-Regisseurin und Hallenserin Carolin Millner setzt sich mit dem Terroranschlag vom 9. Oktober 2019 in Halle in einem choreographierten Schauspiel am Neuen Theater auseinander. (Foto: Josefine Rauch)

Betroffene vom Kiez-Döner, von Halle gegen Rechts und der Jüdischen Gemeinde haben ihre Erfahrungen mit eingebracht. Die Aufführung ist zum Jahrestag am Donnerstag geplant - im NT-Schaufenster, einer Bühne auf der Kulturinsel.

Terroranschlag auf Synagoge Halle: Wie ein Theaterstück das Trauma verarbeitet

5.57 Uhr – Eine Zeugin rettete dem Opfer das Leben

Vor dem Landgericht Halle muss sich ein 37-Jähriger wegen verschiedener Straftaten verantworten. Diebstahl und „Heil Hitler“-Rufe sind dabei noch das Harmloseste.

Der Angeklagte (M.) muss sich wegen verschiedenster Straftaten verantworten und ist bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft. (Foto: Undine Freyberg)

Eine Frau, die beherzt eingegriffen hatte, wurde sogar ausgezeichnet, weil sie einem seiner Opfer das Leben gerettet hat.

Prozess am Landgericht: Angriff fast nicht überlebt - Opfer schildert Messerattacke

