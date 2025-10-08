so ein kleiner Igel kann, wenn's drauf ankommt, ein ziemliches flinkes Tier sein. Der Igel und ich, wir begegneten uns neulich auf dem Fußgängerweg. Es dämmerte schon und nieselte. Und ich freute mich wohl mehr über die Begegnung als umgekehrt. Der kleine Igel machte jedenfalls schnelle Beine, rannte auf dem Fußgängerweg vor mir weg, bog dann in eine Lücke im Zaun ab und war verschwunden. Dann war da kürzlich noch der Specht, bei dem ich zunächst ebenfalls den Eindruck hatte, er wäre lieber ungestört. Ich sah aus einiger Entfernung, wie er an einem Baum im Hinterhof gegen den Stamm hackte. Der Stamm war nicht besonders dick, der Specht dagegen ein wohlgenährtes Vögelchen. Mir schien sogar, als hätten Baumstamm und Specht den gleichen Umfang. Und just als ich das dachte, bewegte der Specht sich, blieb zwar auf gleicher Höhe am Baumstamm, wechselte aber auf die Seite, an der er sich meinem Blick entzog. Siehe da, der Specht war ganz offensichtlich nicht dicker als der Stamm, stattdessen verschwand er komplett dahinter. Um allerdings kurz darauf auf seine vorherige Position zurückzukehren und weiterzuhacken. Was ich über ihn dachte, war dem Specht vermutlich ziemlich egal.

Im Verborgenen lag beziehungsweise lange unbekannt war, wer das noch zu bauende neue Hotel am Riebeckplatz in Halle einmal betreiben wird. Nun haben sich Igel und Specht gezeigt. Anders gesagt: Die Info ist raus. Es wird ein Dorint! Auf der Messe Expo Real in München haben Bauherr Papenburg und die Kölner Dorint-Gruppe ihre Zusammenarbeit am Busbahnhof bekanntgegeben. In Halle kennt sich die Hotelkette schon gut aus. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

18 Kindertagesstätten, drei Horte und zwei Grundschulen aus dem Süden Sachsen-Anhalts konnten sich derweil über eine Auszeichnung für ihr besonderes Engagement im Bereich der MINT-Bildung freuen. Mit dem Preis würdigte die IHK den Forschergeist des Nachwuchses. Von wegen es interessiert sich keiner mehr für Naturwissenschaften, Mathe und Technik.

Überraschend ist indes auch die Entwicklung, die es am Riebeckplatz gibt. Offenbar erzielt die Polizei Erfolge gegen die Drogenszene am Maritim in Halle. Der Riebeckplatz und sein Umfeld zählten lange zu den gefährlichsten Ecken in Halle. Zeigt es also Wirkung, dass seit einem Jahr die Polizei ihren Kampf gegen Kriminelle hier verstärkt hat? Hier lesen Sie mehr zum Thema.

