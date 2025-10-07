Jetzt steht fest, wer das neue Hotel am Riebeckplatz in Halle betreibt. Auf der Messe Expo Real in München haben Bauherr Papenburg und die Kölner Dorint-Gruppe ihre Zusammenarbeit am Busbahnhof bekanntgegeben. In Halle kennt sich die Hotelkette schon gut aus.

Hotel am Riebeckplatz in Halle: Es wird ein Dorint

Der Betreiber für das neues Hotel am Busbahnhof in Halle steht fest.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Am Busbahnhof in Halle laufen Bodenuntersuchungen für den Hotelneubau der Firma Papenburg. Die noble Herberge soll sogar das Zukunftszentrum in den Schatten stellen. Jetzt steht der Betreiber fest: Auf der Messe Expo Real in München gab die Geschäftsführung der Kölner Dorint-Hotelgruppe nun gemeinsam mit der GP Papenburg Hochbau GmbH (Halle an der Saale) konkrete Pläne für das gemeinsame Hotelprojekt in der Händelstadt bekannt.

85 Meter hoch mit 227 Zimmern auf 17 Etagen

In Halle am Riebeckplatz – fußläufig zum Stadtzentrum und dem Hauptbahnhof – findet aktive Stadtentwicklung mit Unterstützung und Förderung des Bundes statt, heißt in einer Mitteilung. Zusätzlich zum anstehenden Neubau des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werde ein 85 Meter hoher Gebäudetower entstehen.

Nach jetzigem Planungsstand soll dieser zukünftig als gemischt genutzte Gewerbeimmobilie ein Dorint Hotel mit 227 Zimmern verteilt auf 17 Etagen, mit Restaurant und mit modernsten Tagungskapazitäten, Büro- und Praxisräume auf fünf Ebenen sowie Einzelhandelsflächen samt Stellplätzen beherbergen.

Das sagt Dorint zu seinem neuen Haus in der Stadt

„Halle als zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts ist auch für uns als Hotelgruppe ein strategisch wichtiger Wirt-schaftsstandort“, wird Dirk Iserlohe, Dorint-Aufsichtsratschef, zitiert. Zur Stärkung der Infrastruktur gehörten auch immer qualitativ hochwertige Hotels.

Auf der Expo Real in München wurden die Dorint-Pläne für Halle präsentiert. (Foto: Tom Schulze)

„Als Partner eines so richtungsweisenden Entwicklungsprojektes könnten wir die Zukunft in Halle somit nachhaltig mitgestalten und prägen“, begründet Iserlohe sein Interesse. Nach dem Traditionshotel, dem Dorint Charlottenhof Halle, das seit vielen Jahren bereits zu den beliebtesten Häusern der Stadt zählt, wäre das neue Hotel am Riebeckplatz somit das zweite Dorint-Hotel in Halle.

Dorint: 2024 wurde die Kölner Gruppe 65 Jahre alt

Auch Dorints COO Stefanie Brandes befürwortet die neuen Pläne: „Halle ist ein Standort mit viel Geschichte und großem Potential. Wir können Synergien nutzen und so den Bedürfnissen der unterschiedlichsten Gäste gerecht werden.“

Die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH mit Sitz in Köln gehört nach eigenen Angaben zu den führenden deutschen Hotelgesellschaften. Das Traditions-Unternehmen betreibt unter den Marken „Dorint Hotels & Resorts“, „Hommage Luxury Hotels Collection“ und „Essential by Dorint“ heute über 60 Häuser.

Davon stehen sechs in der Schweiz (als Franchisebetriebe) und zwei in Österreich. Im Konzern sind derzeit rund 3.800 Mitarbeiter beschäftigt. Im September 2024 wurde die Marke „Dorint Hotels & Resorts" 65 Jahre alt.

Papenburg: Dorint Hotel als optimale Ergänzung

Bei der Planung und Konzeption liege der Fokus auf einem modernen, zeitgemäßen Design und aufregender Architektur. Besonderes Augenmerk ist auf nachhaltige Baukonzepte mit innovativen Lösungen nach ökologisch und technologisch aktuellen Standards gerichtet.

„Dorint ist für unser Projekt der absolute Wunschpartner“, wird Geschäftsführer Klaus Papenburg, Geschäftsführer der GP Papenburg Hochbau GmbH und Vorstand der GP Günter Papenburg AG. „Zu dem vis à vis entstehenden Zukunftszentrum – das nach geplanter Eröffnung im Jahr 2030 mit rund einer Million Besuchern jährlich rechnet – ist das Dorint Hotel die optimale Ergänzung“, so Papenburg.