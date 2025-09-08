Am Busbahnhof in Halle laufen Bodenuntersuchungen für den Hotelneubau der Firma Papenburg. Die noble Herberge soll sogar das Zukunftszentrum in den Schatten stellen. Warum die Zahl der Sterne dabei inzwischen gar nicht mehr so wichtig ist.

So spektakulär wird der Hotel-Turm am Riebeckplatz

So ordnet sich der Hotelneubau auf dem Riebeckplatz ein. Nördlich des Rondells (schraffierte Fläche) wird das Zukunftszentrum stehen.

Halle/MZ. - Meter für Meter frisst sich die Bohrschnecke in die Erde am Busbahnhof in Halle. 30 Meter geht es hinab. Hier, am Grünen Hügel mit der Freitreppe am Rondell, will der hallesche Baukonzern Papenburg ein neues Hotel 75 Meter hoch in den Himmel ziehen. Dafür wird jetzt der Baugrund untersucht.