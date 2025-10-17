Der Teilabriss von Wasservorstadt 18 hat begonnen. Man darf gespannt sein, was übrig bleibt und auf den Wiederaufbau hoffen.

Zeitz/MZ. - Der Teilabriss des Hauses Wasservorstadt 18 in Zeitz geht zügig voran. Immer wieder schauen Passanten zu dem einst so mächtigen und stadtbildprägenden Haus, das nach Leerstand, Verfall und Vernachlässigung in Teilen eingestürzt war. Ihre Frage: Was bleibt von dem Haus stehen? Laut Denkmalbehörde immerhin so viel, dass der Status als Denkmal erhalten bleibe. Außerdem wird der Teilabriss mit einer Sicherung verbunden. Erklärtes Ziel sei es, das Haus wieder aufzubauen.

Das bestätigte auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) nach seinen Gesprächen mit der Denkmalbehörde. Eine Lösung, wie das geschehen soll oder ein Investor sind allerdings noch nicht in Sicht.