Großeinsatz der Polizei in Halle nach einer Auseinandersetzung: Pfefferspray am „Bankers Club“ sorgt für Atemwegsreizungen bei Clubgästen. Was bisher bekannt ist

An der Waisenhausmauer kam es zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung im Bankers Club Halle.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag kam es am „Bankers Club“ an der Waisenhausmauer zu einem Großeinsatz der Polizei. Kurz vor 2 Uhr gerieten mehrere Personen in den Clubräumlichkeiten offenbar in eine Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.