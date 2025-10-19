Polizeieinsatz in Halle Großeinsatz der Polizei in Halle: Pfefferspray am „Bankers Club“ versprüht
Großeinsatz der Polizei in Halle nach einer Auseinandersetzung: Pfefferspray am „Bankers Club“ sorgt für Atemwegsreizungen bei Clubgästen. Was bisher bekannt ist
19.10.2025, 03:25
Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag kam es am „Bankers Club“ an der Waisenhausmauer zu einem Großeinsatz der Polizei. Kurz vor 2 Uhr gerieten mehrere Personen in den Clubräumlichkeiten offenbar in eine Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.