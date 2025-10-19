weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Großeinsatz der Polizei in Halle nach einer Auseinandersetzung: Pfefferspray am „Bankers Club“ sorgt für Atemwegsreizungen bei Clubgästen. Was bisher bekannt ist

Von Marvin Matzulla 19.10.2025, 03:25
An der Waisenhausmauer kam es zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung im Bankers Club Halle.
An der Waisenhausmauer kam es zu einem größeren Polizeieinsatz nach einer Auseinandersetzung im Bankers Club Halle. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag kam es am „Bankers Club“ an der Waisenhausmauer zu einem Großeinsatz der Polizei. Kurz vor 2 Uhr gerieten mehrere Personen in den Clubräumlichkeiten offenbar in eine Auseinandersetzung, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde.