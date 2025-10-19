In Halle-Neustadt kam es am Samstagabend zu einer brutalen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Was bisher bekannt ist.

Brutale Auseinandersetzung in Halle-Neustadt: Eine Person bei Streit an der Magistrale schwer verletzt

An der Magistrale in Halle-Neustadt kam es zu einer größeren Auseinandersetzung.

Halle (Saale)/MZ - Bei einer heftigen Auseinandersetzung in Halle-Neustadt ist am Samstagabend eine Person schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es an der Magistrale gegen 18.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.