  4. Großer Brand im Schnaudertal: Alter Kindergarten in Kayna brennt ab

Am Neujahrsmorgen gibt es einen großen Brand in Kayna. Welche Feuerwehren im Einsatz sind.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 01.01.2026, 10:54
Der ehemalige Kindergarten in Kayna brannte am Neujahrsmorgen komplett ab.
Der ehemalige Kindergarten in Kayna brannte am Neujahrsmorgen komplett ab. Foto: Feuerwehr Zeitz

Kayna/MZ. - Am Neujahrsmorgen stand der alte Kindergarten im Sandgraben in Kayna in Flammen. Gegen 5 Uhr wurden mehrere Feuerwehr alarmiert. So rückten die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwehr, die freiwilligen Feuerwehren Kayna, Geußnitz, Würchwitz und die Ortswehr Zeitz aus. Den Einsatz leitete der Ortswehrleiter von Kayna Jörg Mengel. „Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand“, teilt Frank Hoffmann von der Zeitzer Feuerwehr mit. Die Lage vor Ort sei schwierig gewesen, Die Einsatzkräfte mussten mit steilen und vereisten Zuwegungen kämpfen, so heißt es von der Feuerwehr.