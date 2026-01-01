Seit fast 50 Jahren lädt der SV Germania Meisdorf zum Beginn des neuen Jahres zum Punschlauf ein. Auch 2026 geht es über 6, 10 und 20 Kilometer durchs Selketal. Anmelden können sich die Läufer am 4. Januar bis eine Viertelstunde vor dem Start.

Traditionell beginnt das neue Jahr in Meisdorf mit dem Punschlauf des SV Germania, wie hier 2024. Damals gingen 110 Teilnehmer an den Start.

Meisdorf/MZ. - In der Stadt Falkenstein beginnt das neue Jahr sportlich: Der SV Germania 1928 Meisdorf lädt zum Punschlauf ein. Die Veranstaltung hat Tradition, sie wird seit fast 50 Jahren ausgerichtet. 2026 findet sie am Sonntag, dem 4. Januar, statt.

Startpunkt ist der Sportplatz in Meisdorf. Um 10 Uhr fällt der Startschuss, Läufer können sich an dem Tag bis 9.45 Uhr anmelden. Voranmeldungen sind nicht möglich. Der Verein hatte das mal angeboten, aber wenig Resonanz bekommen, sagt Vorsitzender Uwe Kaulwell. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen 10 Euro Startgeld, für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenfrei.

Punschlauf in Meisdorf bietet Strecken von 6, 10 und 20 Kilometern durchs Selketal

Wie viele Läufer sich auf die Strecke machen, ist auch abhängig vom Wetter: „Wir hatten 50, wir hatten auch schon 120“, sagt Kaulwell. Die meisten absolvieren dann eine sechs Kilometer lange Route vom Sportplatz über den Naturlehrpfad entlang der Selke bis zur Thalmühle und zurück. Möglich sind auch 10 Kilometer, die weiter ins Selketal führen. Wer noch mehr will, absolviert 20 Kilometer: Bis zur Selkemühle, über die Leimuferstraße zu Bauernwiese, Trift und Neuem Weg und wieder zurück zum Sportplatz.

Die meisten Läufer kommen aus der Region. „Teilweise sind Leute auch aus Braunschweig und Helmstedt hergekommen, die das Selketal kennen und sagen: Das ist so schön hier, dass ich mich ins Auto setze und hinfahre“, sagt Uwe Kaulwell.

Nach dem Lauf durchs Selketal gibt es Punsch, Tee und einen Klassiker aus DDR-Zeiten

Es ist die erste Laufveranstaltung des Jahres, und die steht für sich. „Es gibt Laufveranstaltungen im Harzkreis, die in einen Laufkalender eingebunden sind, wo die Läufer Punkte sammeln können. Da sind wir aber nicht beteiligt, für uns ist das einfach nur ein Freizeitlauf“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Im Ziel können sich die Läufer dann stärken. Vereinsmitglieder haben Punsch vorbereitet, aber am meisten geht Tee, so Kaulwell. Dazu gibt es Würstchen oder Fettbemme - ein Klassiker, der aus DDR-Zeiten übernommen wurde.