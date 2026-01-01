Mehr als 120 Notaufnahme-Patienten Brände, Reizgas und Wettlauf um das Neujahrsbaby: So verlief die Silvesternacht im Harz

Nichts mit Sekt und „Dinner for One“ – Während viele Harzer entspannt ins neue Jahr starten konnten, herrschte für andere Ausnahmezustand. Welche Notfälle die Silvesternacht 2025/2026 prägten.