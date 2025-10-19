In der Nacht zum Sonntag brannten in der Heideringpassage mehrere Müllcontainer. Das Feuer griff auf die Fassade eines Supermarkts über. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten im Einsatz.

Löscheinsatz in Halle: Containerbrand in Heide-Nord greift auf Fassade von Supermarkt über

In der Heideringpassage in Heide-Nord kam haben Mülltonnen gebrannt.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag kam es in Heide-Nord zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz nach 2 Uhr brannten aus bisher ungeklärter Ursache in der Lieferzone der Heideringpassage mehrere Müllcontainer.