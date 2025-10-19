Feuerwehreinsatz in Halle Löscheinsatz in Halle: Containerbrand in Heide-Nord greift auf Fassade von Supermarkt über
In der Nacht zum Sonntag brannten in der Heideringpassage mehrere Müllcontainer. Das Feuer griff auf die Fassade eines Supermarkts über. Die Feuerwehr war mit mehreren Einheiten im Einsatz.
19.10.2025, 02:59
Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Sonntag kam es in Heide-Nord zu einem Feuerwehreinsatz. Kurz nach 2 Uhr brannten aus bisher ungeklärter Ursache in der Lieferzone der Heideringpassage mehrere Müllcontainer.