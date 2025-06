In das Jahr 1911 geht der Blick zurück in die lebhafte Vergangenheit des Hauses Wasservorstadt 18 in Zeitz. Für den Fotografen haben sich ganz offensichtlich ein frühes Automobil und zwei Motorräder in Stellung gebracht. Aus heutiger Sicht nicht minder interessant ist das zum Kauf verlockend gestaltete Schaufenster des Kolonialwarenladens C. F. Otto Hayner, dessen damaliger Inhaber August Hoppe, ein Kaufmann alter Schule, in der Tür steht.

Foto: Archiv Petrik Wittwika