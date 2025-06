Sandersdorf/MZ. - Am Freitagnachmittag verwandelt sich das Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf in eine Bühne für junge Talente: Von 15.30 bis 18.30 Uhr richtet die SG Union Sandersdorf dort auf dem Kunstrasenplatz zwei den Tag des Mädchenfußballs aus. Eingeladen sind alle fussballinteressierten Mädchen zwischen fünf und 14 Jahren, egal ob sie Vereinserfahrung besitzen oder erst mit dem Fußball beginnen.

Fußball ganz locker

Wer sich vorab bei Organisator Robert Blöhm angemeldet hat, kann sich auf ein echtes Rundumprogramm freuen.

Neben einem eigenen Trikot und kostenfreiem Essen und Getränk wartet auf die Teilnehmerinnen ein aktionsreicher Nachmittag: Fußball-Challenges, Mini-Turniere und Autogrammstunden mit einer echten Bundesliga-Spielerin stehen auf dem Plan. Mit Pia Metzker übernimmt eine aufstrebende Fußballerin aus der 1. Frauenbundesliga die Schirmherrschaft. Die 23-Jährige will den Mädchen Mut machen, auf dem Platz selbstbewusst aufzutreten und neue Dinge auszuprobieren.

Hüpfburg, Musik und Slush-Eis sorgen für Pausenunterhaltung. Der Verein hofft, dass viele Mädchen nicht nur reinschnuppern, sondern sich vielleicht sogar für das regelmäßige Training interessieren. „Wir wollen mit diesem Tag zeigen, dass Fußball für Mädchen genauso selbstverständlich sein sollte wie für Jungen“, sagt Robert Blöhm von der SG Union.

Sport mit Musik

Auch für ihn ist klar: „Es geht nicht um Leistung, sondern ums Mitmachen und darum, einfach Freude an der Bewegung zu haben.“ Mit Unterstützung von Revierpionier, der Metropolregion Mitteldeutschland und dem Fußballverband Sachsen-Anhalt soll der Nachmittag zeigen, wie vielfältig und offen der Mädchenfußball im Land aufgestellt ist.

Auch wenn die Anmeldefrist abgelaufen ist, sind alle interessierten Mädchen, die noch einsteigen wollen, auch Zuschauer, willkommen. Wer Lust hat, einfach mal reinzuschnuppern, kann am Freitag gern vorbeikommen und mitmachen – ganz ohne Anmeldung und ohne Vorkenntnisse. Weitere Infos gibt es auf der Website des Vereins.

Mehr Informationen zum Mädchenfußball unter: www.union-sandersdorf.de