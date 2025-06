Sie wurde geschlossen und lange nicht mehr genutzt: die ehemalige Schule in Bad Suderode. Nun eröffnet der Wohn- und Pflegeanbieter Humanas auf dem Gelände im Quedlinburger Ortsteil seinen größten Wohnpark. Was alles entstanden ist.

Senioren in Bad Suderode

Mit den Ballons werden die Wünsche der Mitarbeiter und Bewohner des neuen Humanas-Wohnparks in Bad Suderode auf die Reise geschickt.

Bad Suderode/MZ. - Mit bunten Luftballons haben das Team des Humanas-Wohnparks Bad Suderode und Geschäftsführer Jörg Biastoch die Wünsche der Mitarbeiter und der Bewohner der neuen Wohnanlage auf die Reise geschickt. Sie ist an und in der ehemaligen Schule errichtet und am Mittwoch, 18. Juni, feierlich eröffnet worden.