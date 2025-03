An der ehemaligen Schule in Bad Suderode sind Neubauten errichtet, Schulhaus und Turnhalle umgebaut worden: Welches Wohnpark-Projekt die Humanas hier umsetzt, was schon fertig ist und woran noch gearbeitet wird.

Bad Suderode/MZ. - In den hellen, lichtdurchfluteten Fluren des ehemaligen Schulhauses in Bad Suderode riecht es nach frischer Farbe, draußen, an der ehemaligen Turnhalle laufen letzte Arbeiten zur Gestaltung der Fassade. „Finale“, sagt Fabian Biastoch, Geschäftsführer der Humanas Pflege GmbH & Co. KG und Pressesprecher des Unternehmens, mit einem Schmunzeln.