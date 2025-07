Hettstedt/Eisleben/MZ. - Belegte Brötchen, Salate, Bouletten, Soljanka, Kuchen, Kaffee und Wasser – die Frauen und Männer, die zum jüngsten Blutspendetermin in der vergangenen Woche in das Hettstedter Humboldt-Gymnasium kamen, konnten sich nach der Spende an einem reichhaltigen Buffet stärken. Das achtköpfige Helferteam um Rosemarie und Klaus Heinemann hatte alles in bewährter Weise vorbereitet.

