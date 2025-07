Unbekannte Einbrecher sind in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses in Weißenfels eingedrungen. Wie die Tat bemerkt worden ist.

In einem Mehrfamilienhaus in Weißenfels haben unbekannte Täter mehrere Kellerverschläge aufgebrochen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Unbekannte Einbrecher haben ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Weinert-Straße in Weißenfels getrieben: Laut Polizei haben die Täter dort insgesamt sieben Kellerverschläge aufgebrochen. Eine Übersicht, ob und was gestohlen worden ist, habe zunächst nicht vorgelegen. Die Ermittlungen dauern an. Wie es hieß, hatte eine Bewohnerin am späten Mittwochabend ihr Kellerabteil sowie weitere Verschläge aufgebrochen vorgefunden und die Polizei alarmiert.