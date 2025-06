Zum Stadtteilfest ist im Klubhaus der Jugend in Bernburg ein neues Highlight eingeweiht worden. Was die Jungen und Mädchen dort entdecken können.

Bernburg/Mz. - Viele Jahre ist es nur ein Hundezwinger am Rand des Freigeländes des Klubhauses der Jugend an der Gröbziger Straße in Bernburg gewesen. Ohne Fenster, ohne Tür. Doch wer am Dienstag einen Blick in den Flachbau warf, kam ins Staunen. Denn pünktlich zum Stadtteilfest ist die neue Kinderwerkstatt feierlich eingeweiht worden. Mehrere Jahre hatte Jugendclubleiter Tobias Dölle gemeinsam mit den Kindern bis zur Fertigstellung gearbeitet.