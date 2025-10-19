Eigentlich sind Steffen und Martina Henneberg gelernte Uhrmacher. Doch dann eröffneten sie ein Sportgeschäft am Lederberg. Das ist 33 Jahre her. Nun schließt das Paar seinen Laden in Querfurt und erklärt, warum.

Steffen und Martina Henneberg haben seit 1992 das Sportgeschäft in Querfurt geführt.

Querfurt/MZ. - Beim Betreten des Sporthauses Henneberg fallen zwei Dinge direkt ins Auge. Nummer eins: Es ist eng. Der Verkaufsraum am Lederberg ist vollgestellt mit Ständern und Regalen mit Schwimmhosen, Angelruten, sogar Skiern. Nummer zwei: die großen roten Banner, die vom Ende künden: „Alles muss raus“ steht über einem fetten Prozentzeichen. Zum Jahresende soll möglichst die ganze Ware abverkauft sein. Denn dann schließt das Sporthaus nach 33 Jahren endgültig. Ein weiterer Rückschlag für Querfurts Innenstadt.