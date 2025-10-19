Thomas Meixner hat mit seinem Fahrrad schon fast den Globus bereist. Welche Abenteuer er dabei erlebt hat und wo es ihn als nächstes hinzieht, erzählt er im Interview.

Weltenbummler Thomas Meixner besucht Leau und spricht im MZ-Interview über Fernweh und Gefahren

Leau/MZ. - Er hat schon (fast) die ganze Welt gesehen – Thomas Meixner aus Raguhn-Jeßnitz. Nun ist der Welten-Radler am 14. November mit einer Dia-Show zu Gast in der Kirche in Leau und wird von seinen Abenteuern in Amerika berichten. MZ-Reporterin Katharina Thormann sprach mit ihm über sein Fernweh, die schönsten Momente und größten Gefahren auf seinen Reisen und erfuhr auch, wo es den 60-Jährigen als nächstes hinzieht.