Die SLE – Tourismus und Freizeit GmbH und der Harzer Tourismusverband schließen einen Kooperationsvertrag ab. Was sich die Partner davon erhoffen und wie das Tourismusjahr bisher gelaufen ist.

Carola Schmidt (Harzer Tourismusverband), Ronny Strebe (Stadtwerke Lutherstadt Eisleben) und Louisa Mahrenholz, Leiterin der Tourist-Information Eisleben (von links), vor der Geschäftsstelle am Markt in Eisleben.

Eisleben/MZ. - „Der Harz ist im Tourismus eine starke Marke“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. Die Region erfreue sich nicht nur deutschlandweit einer großen Bekanntheit, sondern auch international. So würden insbesondere aus Dänemark und den Niederlanden traditionell viele Besucher in die Harzregion kommen, gefolgt von Touristen aus Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Von dieser Ausstrahlung möchte auch die Lutherstadt Eisleben profitieren: Die SLE – Tourismus und Freizeit GmbH und der Harzer Tourismusverband (HTV) haben dazu jetzt einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.