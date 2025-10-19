Eine Delegation des Diakonievereins vom Wolfener Lützowweg und Vertreter des Partnerschaftsvereins Wolfen erfahren in der französischen Partnerstadt Villefontaine, wie dort Menschen mit Einschränkungen ins Arbeitsleben integriert werden.

Die Delegation der Diakonie mit ihren Freunden aus Villefontaine: Viele kannten sich schon vom Zusammentreffen voriges Jahr in Wolfen.

Wolfen/MZ. - Händeschütteln und herzliche Umarmungen: Die Wiedersehensfreude ist groß. In den Wolfener Werkstätten für Menschen mit Behinderung des Diakonievereins Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen trifft sich eine Runde, die sich kennt. Von einer ganz besonderen Reise: Adrien Lieschkeit, Doreen Rahn, Marcel Tuchscherer, Mareike Klickermann, Steven Lichtenstein, Anja Fremde, Philipp Röwer und Uwe Eichelbaum arbeiten hier am Lützowweg. Mit Jessica Brommann und Annett Engel vom Sozialbegleitenden Dienst waren sie in Wolfens Partnerstadt Villefontaine in Frankreich.