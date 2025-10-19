Die Weinlese in Mansfeld-Südharz ist fast abgeschlossen. Was die Winzer über Menge und Qualität sagen und warum sie jetzt zum Teil neue Absatzmöglichkeiten suchen müssen.

Weinlese in Mansfeld-Südharz: Wie wird der Jahrgang 2025?

Gerd Hornickel im Weingarten Silberthal bei Wallhausen. Mit dem Ertrag ist er in diesem Jahr zufrieden.

Wallhausen/MZ. - „Wir sind fertig“, sagt Gerd Hornickel. Anfang der Woche wurden im Weingarten Silberthal bei Wallhausen die letzten Trauben gelesen. Zum Schluss wurde die Sorte Kerner geerntet. „Bei der Lese müssen wir uns immer ein bisschen danach richten, an welchen Tagen die Winzervereinigung welche Sorten annimmt“, erklärt Hornickel. Denn der kleine Weinberg im Norden von Wallhausen gehört zum Anbaugebiet Saale-Unstrut.