In der Halleschen Straße 78 erweitert die Wohnungsgesellschaft Köthen die Aufzugsanlage und will damit ihre Vermietungschancen erhöhen. Weitere Fahrstühle im Quartier werden erneuert.

Barrierefrei bis unters Dach: WGK erweitert in Hallescher Straße in Köthen die Aufzugsanlage

Wegen der Montage eines Aufzugs wurde am Halleschen Turm in Köthen ein Kran aufgestellt.

Köthen/MZ. - Neugierig beäugen Passanten die Arbeiten und fragen sich: Was passiert hier? Seit Dienstagmorgen hat ein Kran direkt am Halleschen Turm in der Köthener Fußgängerzone Position bezogen.