weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Wohnungsgesellschaft Köthen: Barrierefrei bis unters Dach: WGK erweitert in Hallescher Straße in Köthen die Aufzugsanlage

Wohnungsgesellschaft Köthen Barrierefrei bis unters Dach: WGK erweitert in Hallescher Straße in Köthen die Aufzugsanlage

In der Halleschen Straße 78 erweitert die Wohnungsgesellschaft Köthen die Aufzugsanlage und will damit ihre Vermietungschancen erhöhen. Weitere Fahrstühle im Quartier werden erneuert.

Von Sylke Hermann 19.10.2025, 12:00
Wegen der Montage eines Aufzugs wurde am Halleschen Turm in Köthen ein Kran aufgestellt.
Wegen der Montage eines Aufzugs wurde am Halleschen Turm in Köthen ein Kran aufgestellt. (Foto: Sylke Hermann)

Köthen/MZ. - Neugierig beäugen Passanten die Arbeiten und fragen sich: Was passiert hier? Seit Dienstagmorgen hat ein Kran direkt am Halleschen Turm in der Köthener Fußgängerzone Position bezogen.