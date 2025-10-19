Wohnungsgesellschaft Köthen Barrierefrei bis unters Dach: WGK erweitert in Hallescher Straße in Köthen die Aufzugsanlage
In der Halleschen Straße 78 erweitert die Wohnungsgesellschaft Köthen die Aufzugsanlage und will damit ihre Vermietungschancen erhöhen. Weitere Fahrstühle im Quartier werden erneuert.
19.10.2025, 12:00
Köthen/MZ. - Neugierig beäugen Passanten die Arbeiten und fragen sich: Was passiert hier? Seit Dienstagmorgen hat ein Kran direkt am Halleschen Turm in der Köthener Fußgängerzone Position bezogen.