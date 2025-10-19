Die International Traildogs Federation und der Schlittenhunde-Sportverein Sachsen sind Veranstalter des mehrtägigen Events in Leipa. Wie viele Musher sich bisher angemeldet haben.

Hunde, Sport und Leidenschaft: Leipa wird zum Zentrum der Musher-Szene

Mitten im Husky-Rudel. Steffi Hinrichs gehört mit zum Organsationsteam der European Open, die in Leipa stattfinden.

Leipa/MZ. - Ein Pfiff genügt! Und innerhalb einer Sekunde sind sieben Huskys mucksmäuschenstill. „Wir haben Nachbarn“, meint Steffi Hinrichs, die mit Birgit Kostbahn und Marcel Kreuzig das Organisationskomitee für den Schlittenhunde-Wettbewerb European Open in Leipa bildet, den die International Traildogs Federation (ITF) und der Schlittenhunde-Sportverein Sachsen (SSVS) vom 29. Oktober bis 5. November am Rand der Glücksburger Heide durchführen.