In Wittenberg feiern indische Familien Diwali – das Fest des Lichts. Im Mittelpunkt stehen kulinarische Traditionen: Süßspeisen, Gewürze und gemeinsames Essen.
19.10.2025, 09:59
Wittenberg/MZ. - Feuerwerk, Farben und Lichter überall: Der kommende Montag ist für Menschen in Indien und in indischen Gemeinschaften weltweit ein ganz besonderer Tag. Gefeiert wird das Lichterfest Diwali mit teils mehrtägigen Festen. Auch bei Narinder Singh Chandi und seiner Frau Sandeep Kaur herrscht bereits Vorfreude. Das Paar stammt ursprünglich aus der Region Punjab in Nordindien. Sie betreiben in Piesteritz das Restaurant „Namaste India“ und seit einigen Monaten auch die Altstadtklause in der Wittenberger Innenstadt.