Indischer Gastronom Narinder Singh Chandi übernimmt Traditionslokal in Wittenberg. Künftig betreibt er zwei Restaurants mit eigenständigen Küchen.

Indischer Gastronom übernimmt Altstadtklause in Wittenberg - Welche Speisen er anbieten wird

Gastronomie in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ. - Ab dem 2. Juni bekommt das beliebte Restaurant Altstadtklause in der Wittenberger Innenstadt einen neuen Betreiber. Der Mann, der das Lokal übernimmt, ist in der Stadt kein Unbekannter: Narinder Singh Chandi betreibt bereits das indische Restaurant Namaste India in Piesteritz und wird es auch weiterhin führen. Nun wagt er den nächsten Schritt: Neben Curry serviert er künftig auch Ragout. Chandi hat ein klares Ziel vor Augen: Brücken zwischen kulinarischen Kulturen zu bauen.