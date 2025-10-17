Erschütternde Krebsdiagnose Vater Normen aus Halle schwer erkrankt - Familie mit zwei Kindern braucht dringend Hilfe
Normen Lindner, der eigentlich selbst Menschen in Not hilft, braucht jetzt selbst Hilfe und seine Familie finanzielle Unterstützung. Eine Freundin ruft Spendenaktion ins Leben.
Aktualisiert: 17.10.2025, 21:07
Halle (Saale). - Leila Mnini ist geschockt über das, was ihrer Freundin und deren Familie gerade passiert: Der Mann ihrer Freundin und Kommilitonin ist sehr schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. „Deshalb habe ich diese Spendenaktion ins Leben gerufen“, schreibt Leila.