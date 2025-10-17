Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV bleibt dank des nächsten Heimsieges in der Spitzengruppe der zweiten Liga.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Dessau-Roßlauer HV bleibt in der Spitzengruppe der zweiten Liga: Das Team von Trainer Vanja Radic besiegte am Freitagabend TuS Nettelstedt-Lübbecke vor ausbaufähigen 1.314 Zuschauern verdient mit 35:29 (14:13).

Eine Leistungssteigerung in der Defensive ließ Dessau-Roßlau in der zweiten Halbzeit davonziehen. Nettelstedt probierte viel: offensiv mit einer 7-6-Überzahl, defensiv mit einer weit vorn agierenden 4-2-Abwehr. Doch die junge Dessau-Roßlauer Mannschaft blieb unbeeindruckt. Nach einem 29:23 (53.) kamen Nettelstedt-Lübbecke zwar noch einmal auf 31:28 (57.) heran. Dessau-Roßlau aber brachte den verdienten Sieg über die Ziellinie.

Beste Torschützen waren Fritz-Leon Haake mit sieben Treffen, Yannick Danneberg und Yannick-Marcus Pust an seinem 27. Geburtstag (Foto) trafen je sechs Mal. Torwart Philip Ambrosius überzeugte mit zwölf Paraden.