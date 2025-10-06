Vor etwa drei Wochen starb einer der Droyßiger Bären. Jetzt gibt es neue Informationen über die letzten Lebensmonate des Tiers.

Nach 27 Untersuchungen: Warum Braunbär Aiko nicht mehr zu retten war und was mit dem Tierkörper geschieht

Viele Jahre lebten die Bärenbrüder Aiko und Toni in Droyßig.

Droyßig/MZ. - Rund drei Wochen ist es her, dass Aiko in Droyßig eingeschläfert werden musste. Der 24-jährige Braunbär lebte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Toni im extra für die beiden Wappentiere geschaffenen großzügigen Gehege am Droyßiger Schloss. Jetzt gibt es neue Informationen über die letzten Lebensmonate des Tieres.