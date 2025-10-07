Lange haben in Bitterfeld der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung um einen zusätzlichen Stromkasten für Veranstaltungen gestritten. Jetzt ist klar: Die technische Ergänzung wird bei der gegenwärtigen Sanierung der Kirchstraße umgesetzt.

Streit in Bitterfeld entschieden - Stromkasten wird in Kirchstraße eingebaut

Bei den gegenwärtigen Arbeiten in der Kirchstraße soll nun auch ein neuer Stromkasten eingebaut werden.

Bitterfeld/MZ. - Die Kirchstraße in Bitterfeld soll in nächster Zeit einen zusätzlichen Stromkasten erhalten. Damit setzt die Stadtverwaltung nun einen Beschluss des Stadtrates um, der vom Bitterfelder Ortschaftsrat initiiert worden war. Zuvor hatte es Streit zwischen Verwaltung und Ortschaftsrat über die Notwendigkeit eines solchen Stromkastens gegeben.