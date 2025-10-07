In der Blumenstrauß-Haltung werden die Vögel festgehalten, der Hals gestreckt und schon steckte die Nadel im Nacken. Dabei ging es jetzt am Hauptbahnhof in Halle nur um ihre Gesundheit. Deswegen wurden die Tauben am Bahnhof geimpft.

Im Hauptbahnhof in Halle werden die Tauben geimpft

Halle/MZ. - Recht sonderbar war das erste Zusammentreffen mit Sarah Jerxsen, der Leiterin der Arbeitsgruppe Stadttauben vom Tierschutzverein Halle. Aus ihrer Jacke lugten zwei bräunliche Taubenaugen. Aus dem Gleisbett vor dem Bahnhof habe sie die Taube gerade gerettet, weil sie direkt erkannt hat, dass das Tier eine Nervenkrankheit hat.