16.04 Uhr – Im Hauptbahnhof in Halle werden die Tauben geimpft

In der Blumenstrauß-Haltung werden die Vögel festgehalten, der Hals gestreckt und schon steckte die Nadel im Nacken. Dabei ging es jetzt am Hauptbahnhof in Halle nur um ihre Gesundheit.

Nicht zum ersten Mal: Deswegen wurden die Tauben am Bahnhof geimpft.

Tierärztin Julia Böhme impft die Tauben am Hauptbahnhof in Halle mit einer Pistole. (Foto: Thisbe Westermann)

15.12 Uhr – Trump und Paracetamol: Uniklinik Halle reagiert empört

Paracetamol während der Schwangerschaft verursacht Autismus – das behauptet US-Präsident Donald Trump. Die Uniklinik Halle kritisiert: Damit werden Frauen verunsichert.

Medikamente in der Schwangerschaft: Löst Paracetamol Autismus aus?

13.48 Uhr – Zweites Dorint in Halle? Hotel-Legende warnt vor Konkurrenzdruck

Am Busbahnhof entsteht ein 85 Meter hohes Hotel von Papenburg – betrieben von Dorint. Das sorgt für Begeisterung, aber auch Skepsis in der Branche: Braucht Halle wirklich ein zweites Dorint am Riebeckplatz? Halles Stadtmarketing-Chef sagt: „Die Konkurrenz hat jetzt Angst.“

Braucht Halle ein zweites Dorint? – Einschätzungen und Folgen

Blick auf das traditionsreiche Hotel Charlottenhof in Halle: Nur 500 Meter entfernt soll bald ein neues Dorint entstehen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

12.09 Uhr – Mit Porträts zur internationalen Anerkennung

Der hallesche Fotograf Steve Gottstein hat seine Serie bei den International Photographic Qualifications eingereicht – mit großem Erfolg. Die Arbeiten zeigen Halloren in eindrucksvollen Porträts.

Halloren im Porträt: Wer auf den Bildern zu sehen ist.

Der hallesche Fotograf Steve Gottstein erhält für seine Halloren-Serie ein internationales Zertifikat. (Foto: Steffen Schellhorn)

11.37 Uhr – Henningsen: Als Mama zurück aufs Basketballparkett

Inken Henningsen, frühere Bundesliga-Spielerin der Lions, gibt in Halle mit 32 ihr Comeback. Fünf Jahre nach der Babypause steht sie wieder auf dem Feld – Familie inklusive.

Inken Henningsen: Warum sie beim Comeback so aufgeregt war

Basketballerin Inken Henningsen feiert nach fünf Jahren Pause in Halle ihr Comeback – unterstützt von Familie. (Foto: Objektfoto)

10.48 Uhr – Halles neues Hotel wird ein Dorint

Jetzt steht fest, wer das neue Hotel am Riebeckplatz in Halle betreibt. Auf der Messe Expo Real in München haben Bauherr Papenburg und die Kölner Dorint-Gruppe ihre Zusammenarbeit am Busbahnhof bekanntgegeben.

Dorint am Riebeckplatz: die Pläne von Papenburg und Dorint

Auf der Immobilienmesse Expo Real in München präsentieren Papenburg und Dorint ihre Hotelpläne für Halle. (Foto: Tom Schulze)

10.02 Uhr – Strawinsky als „R(h)apsodie“

Die Bühnen Halle starten eine neue Musikreihe, die Genres verschmelzen lässt. Teil eins: Schlagzeuger Ivo Nitschke bearbeitet „Le Sacre du Printemps“ neu – zwischen Klassik, Freestyle und Jam.

„R(h)apsodie“: Programm, Künstler und Termine

9.16 Uhr – Feines Klubkonzert im Puschkinhaus

Am Mittwoch um 20.30 Uhr steigt die 12. Auflage der Reihe „Fein – Nachtmahr“. Atmosphäre statt Ansage – bewusst ohne viele Vorabdetails.

Feines Klubkonzert im Puschkinhaus: Was den Abend besonders macht

Intime Atmosphäre im Puschkinhaus Halle: Das Feine Klubkonzert lädt zum zwölften Mal zu Musik und Begegnung. (Foto: Falk Wenzel)

8.27 Uhr – Klima-Marktplatz in Halle

8.27 Uhr: Was passiert, wenn Brauerei und Imkerverein, IT-Firma und Schulgarten oder Logistiker und Lastenrad-Initiative plötzlich miteinander handeln?

Klima-Marktplatz: So funktioniert der Tausch ohne Geld

7.46 Uhr – Polizei sucht drei Männer aus Markt an der Dieselstraße

Weil sie im März Waren im Wert von 200 Euro aus einem Markt in der Dieselstraße in Halle gestohlen haben sollen, sucht die Polizei nach drei Männern - und bittet um Hinweise.

Fahndung Dieselstraße: Fotos der Verdächtigen

7.15 Uhr – Ideen für RAW-Gelände gesucht

Wie soll das seit Jahren leerstehende Reichsbahnausbesserungswerk am Hauptbahnhof künftig genutzt werden? Die EVG startet ein Online-Verfahren für Vorschläge und Bedarfe.

RAW-Gelände Halle: Ideen online einreichen

Das brachliegende RAW-Gelände am Hauptbahnhof Halle soll künftig neu belebt werden. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.49 Uhr – Eidinger mit Brecht zu Gast in Halle

Lars Eidinger gastiert mit Brechts „Hauspostille“ im halleschen Steintor.

Lars Eidinger in Halle: Kritik und Applaus im Steintor

Lars Eidinger (rechts) im Brecht-Look und Pianist Hans-Jörn Brandenburg bekamen minutenlangen Applaus und Standing Ovations. (Foto: Undine Freyberg)

6.28 Uhr – „Ich wähle sie, auch wenn sie Blödsinn machen“

Der einstige Landeschef Rüdiger Fikentscher aus Halle hält der SPD weiterhin die Treue. Für seine Verdienste in der Politik ist er jüngst mit dem Landesverdienstorden geehrt worden.

Rüdiger Fikentscher: Warum er der SPD treu bleibt



Landesverdienstordenträger Rüdiger Fikentscher bleibt der SPD treu – und zieht Bilanz aus Jahrzehnten Politik. (Foto: Steffen Schellhorn)

6.16 Uhr – Eine ganz besondere Selbstständigkeit

Claudia Janusch ist beinahe taub, kann aber dank Cochlea-Implantaten wieder hören. Die Ergotherapeutin bekam mehr zurück als allein ihr Gehör.

Trotz Schwerhörigkeit: Wie Claudia Janusch durchstartet

Claudia Janusch kann dank Cochlea-Implantaten wieder hören und hat sich in Halle als Ergotherapeutin selbstständig gemacht. (Foto: Isabell Sparfeld)

5.57 Uhr – Sozialkosten: Hilft der Bund, wenn es teurer wird?

Bleibt die Stadt Halle auf den Mehrkosten für Sozialleistungen sitzen? Das Bundesfinanzministerium widerspricht.

Sozialkosten in Halle: Einordnung und Reaktion des Bundes

Das Bundesfinanzministerium in Berlin widerspricht: Die Hilfe für Städte wie Halle sei ausreichend. (Symbolfoto: dpa)

