Marius Hauptmann ist einer der konstantesten und formstärksten Spieler des Halleschen FC, überzeugt vor allem mit seinem Vorwärtsdrang. Worauf er dabei achten muss.

Halle/MZ. - Manchmal, da muss Marius Hauptmann sich selbst ein bisschen einbremsen. Der Fußballprofi vom Halleschen FC interpretiert seine Position als rechter Verteidiger beim Regionalligisten sehr offensiv, ist gefühlt öfter an der gegnerischen als an der eigenen Eckfahne zu sehen. „Es wäre schwer für mich, mal einen Lauf nach vorne nicht mitzumachen“, sagt Hauptmann und lächelt in dem Wissen, dass die Frage nach der Kraft für so viel Umtriebigkeit folgen würde. „Das geht schon an die Substanz, aber ich bin fit und dabei, da einen guten Mix zu finden.“ Also nicht immer mitzugehen.