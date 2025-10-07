Das ging schnell. Nach nur acht Ligaspielen muss der Ex-Bundesliga-Coach schon wieder gehen. Der Club liegt auf einem Abstiegsplatz.

Kayseri - Der langjährige Bundesliga-Trainer Markus Gisdol ist beim türkischen Fußball-Club Kayserispor nach nur wenigen Monaten seinen Job wieder los. Nach acht Saisonspielen ohne Sieg trennte sich der Club vom 56-Jährigen, wie Vereinspräsident Nurettin Acikalin der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi bestätigte. Die Suche nach einem Nachfolger habe begonnen.

Gisdol hatte einst die TSG 1899 Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln in der Bundesliga trainiert. Danach folgten Stationen im Ausland bei Lokomotive Moskau und Samsunspor, ehe es im Sommer nach Kayseri ging. Der Erfolg blieb aber aus. Der Club, für den auch der frühere Bundesligaprofi Laszlo Benes spielt, liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz.