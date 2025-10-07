Eine neue Musikreihe der Bühnen Halle lässt verschiedene Genres miteinander verschmelzen. Für Teil Eins hat Schlagzeuger Ivo Nitschke Strawinskys epochales Werk „Le Sacre du Printemps“ neu bearbeitet. Was das Publikum bei „R(h)apsodie“ erwartet und wer alles auf der Bühne zu erleben ist.

Ivo Nitschke, Schlagzeuger und Klang-Experte der halleschen Staatskapelle, hat Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ für Orchester und Rap-Künstler bearbeitet. Am Donnerstag ist die Uraufführung der „R(h)apsodie“ im Volkspark zu erleben.

Halle (Saale)/MZ. - Rap und klassisches Orchester - geht das zusammen? Und ob! Das beweist jetzt der erste Teil einer neuen Musikreihe, mit der die Staatskapelle Halle neue Wege gehen und Genre-Grenzen überschreiten will. Nun feiert ein eigens von und für hallesche Musiker und Musikerinnen produziertes Stück als Uraufführung seine Premiere. Und das Publikum darf gespannt sein auf die „R(h)apsodie“, in der sich Rapper und Orchestermusiker auf Augenhöhe begegnen.