Dessau/MZ. - Im Dessauer Hauptbahnhof wurden am Wochenende zwei Männer gestellt, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Der erste Mann wurde am Samstag, 4. Oktober, gegen 14.50 Uhr kontrolliert. Der Abgleich der Personalien des 36-Jährigen ergab einen frischen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vom 12. September. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hatte den Mann vier Monate zuvor wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einem Bußgeld von 400 Euro verurteilt. Da er dieses nur teilweise zahlte, wurde eine Erzwingungshaft von 14 Tagen angeordnet. Der Mann wurde mit zum Bundespolizeirevier genommen. Dort konnte der Deutsche den haftabwendenden Betrag von 170 Euro aufbringen und ging wenig später als freier Mann.

Anders erging es einem 26-Jährigen, der am Sonntag kurz vor 10 Uhr überprüft wurde. Der Mann war im August 2024 vom Amtsgericht Zerbst wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verurteilt worden. Weder zahlte der Mann, noch stellte er sich dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl. Das Geld konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Er wurde deshalb für 40 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.