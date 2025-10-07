Insgesamt 41 Tonie-Figuren soll ein Mann aus einer Rossmann-Filiale in Sangerhausen gestohlen haben. Die Polizei in Mansfeld-Südharz sucht nun nach dem Ladendieb.

Mann klaut 41 Tonie-Figuren - Wer kennt ihn? (Foto im Text)

Die Polizei in Mansfeld-Südharz sucht einen Ladendieb.

Sangerhausen. - Bereits am 3. Januar 2025 hat ein derzeit noch unbekannter Mann aus dem Rossmann in der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen insgesamt 41 Tonie-Figuren gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die kleinen bunten Hörspielfiguren sollen einen Warenwert von über 660 Euro haben. Nun sucht die Polizei mittels der Bilder der Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 0 34 75/670-293 entgegen.