Unfall-, Brandszenarien und mehr: Für den Feuerwehrnachwuchs aus Harzgerode, Neudorf und Dankerode stand ein Berufsfeuerwehrwochenende im Kalender – und damit jede Menge Abwechslung. Die Veranstaltung fand nach sechs Jahren erstmals wieder statt.

Zum Abschluss wurde noch ein Gebäudebrand angenommen. Es war für die Jugendfeuerwehren der 14. Einsatz an ihrem Berufsfeuerwehrwochenende. Zum Gelingen trugen auch etliche Kameraden der Einsatzabteilung bei.

Harzgerode/MZ. - Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Mitgliedern der Jugendfeuerwehren aus Harzgerode, Neudorf und Dankerode. Fiktive Unfälle, Brände und der Klassiker unter den Feuerwehreinsätzen – die Katze auf dem Baum, in dem Fall aber aus Plüsch – hielten sie von Freitag bis Sonntag in Schach.