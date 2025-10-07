Wie bei der Berufsfeuerwehr Jugendfeuerwehren aus Harzgerode, Neudorf und Dankerode im Dauereinsatz
Unfall-, Brandszenarien und mehr: Für den Feuerwehrnachwuchs aus Harzgerode, Neudorf und Dankerode stand ein Berufsfeuerwehrwochenende im Kalender – und damit jede Menge Abwechslung. Die Veranstaltung fand nach sechs Jahren erstmals wieder statt.
Harzgerode/MZ. - Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Mitgliedern der Jugendfeuerwehren aus Harzgerode, Neudorf und Dankerode. Fiktive Unfälle, Brände und der Klassiker unter den Feuerwehreinsätzen – die Katze auf dem Baum, in dem Fall aber aus Plüsch – hielten sie von Freitag bis Sonntag in Schach.