weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Ausstellung des Naumburger Kunstvereins: Ein Tribut an Kennedy - Weshalb Mappe mit Grafiken von 1993 noch immer aktuell ist

Ausstellung des Naumburger Kunstvereins Ein Tribut an Kennedy - Weshalb Mappe mit Grafiken von 1993 noch immer aktuell ist

Der wiederbelebte Naumburger Kunstverein zeigt im Pop-up-Store am Marktplatz seine erste Ausstellung. Zu sehen ist eine Grafik-Mappe aus dem Jahr 1993 aus der Sammlung des Naumburgers Felix M. Böcker. Welche weiteren Pläne der Verein verfolgt.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 07.10.2025, 13:14
Norbert Kottmann (l.) und Tobias Miersch (M.), die Vorsitzenden des Naumburger Kunstvereins, mit Felix M. Böcker, der die Mappe 2016 erworben hat.
Norbert Kottmann (l.) und Tobias Miersch (M.), die Vorsitzenden des Naumburger Kunstvereins, mit Felix M. Böcker, der die Mappe 2016 erworben hat. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Seine Ermordung am 22. November 1963 hat die Welt schockiert. Bei einem Attentat in Texas starb der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy. „Er gilt noch immer als Lichtgestalt, die für Demokratie und Freiheit steht“, sagt Felix M. Böcker.